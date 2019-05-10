Фирмино не сыграет с «Вулверхэмптоном», но должен восстановиться к финалу ЛЧ

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал о ситуации с травмированными игроками в преддверии заключительного матча в английской Премьер-лиге с «Вулверхэмптоном».



«Я уже сказал молодым ребятам, что им очень важно смотреть и учиться. Хендерсон сказал «это всего лишь боль», Робертсон сказал то же, но это была настоящая боль, вау! К сожалению, сам Роббо справился с болью, но его тело не смогло его сделать, и он не мог напрячь мышцы – видимо, был задет нерв или что-то вроде того. Но к воскресенью они должны быть в порядке.



Фирмино недоступен для матча с «Вулверхэмптоном», но у нас ещё есть время до финала Лиги чемпионов, и его должно хватить. Салах выглядел неплохо, когда праздновал победу над «Барселоной». Вчера и позавчера он выходил на пробежки, и сегодня он будет тренироваться», — цитирует Клоппа пресс-служба «Ливерпуля».



Этот сезон изменил футбол. Победа «Ливерпуля» — последнее доказательство Как-то многовато чудес в Лиге чемпионов, вам не кажется?