Думбия против Халка. Полуфинал баттла за звание лучшего легионера в истории РПЛ

«Чемпионат» в своём официальном сообществе в социальной сети «ВКонтакте» продолжает баттл, в ходе которого пользователи определят лучшего легионера в истории Российской Премьер-Лиги.



В настоящий момент проходит голосование во второй полуфинальной паре, участниками которой стали бывший нападающий ЦСКА Сейду Думбия и экс-форвард «Зенита» Халк.



Думбия выступал за ЦСКА с 2010 по 2014 год и в 2015-м. С «армейцами» он завоевал шесть трофеев, среди которых три титула чемпиона России, два Кубка и один Суперкубок страны. В свою очередь Халк защищал цвета «Зенита» с 2012 по 2016 год и помог команде по разу выиграть чемпионат, Кубок и Суперкубок России.

Принять участие в голосовании можно также на странице «Чемпионата» в соцсети «ВКонтакте»



Победителем в первой полуфинальной паре стал бывший нападающий ЦСКА Вагнер Лав, обошедший в голосовании экс-полузащитника «Спартака» Квинси Промеса.