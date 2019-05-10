Г. Иванов: судья всё решает, а нас спросят: «Нахрен занимаете последние места?»

Президент «Урала» Григорий Иванов остался недоволен судейством Алексея Еськова во время выездного матча 28-го тура РПЛ с «Оренбургом» (2:2).

«В эпизоде с первым голом „Оренбурга“ было два офсайда, это показали уже восемь раз. А момент со вторым пропущенным голом? Фидлер чисто выбивает мяч, а нам ставят штрафной. Играет «Ливерпуль» — и все всё видят, дают играть и бороться, а у нас говорят, что бороться нельзя, потому что драка сразу будет. Зачем такие судьи нужны? И боковой арбитр ведь поднял флажок, а главный потом засомневался, от кого мяч прилетел. Если сомневаешься, ты не должен засчитывать такой гол. Идёт конец чемпионата, у нас каждое очко на вес золота, а тут приходит судья и всё решает. Причём он решает судьбу всего футбола в Свердловской области. А завтра у нас спросят: «Нахрен вы занимаете последние места?». Судья решает судьбу тренеров, руководителей клуба, футболистов.

Будем ли подавать жалобу? А что подавать? Все всё видели. Пусть теперь судейский комитет разбирается. Но самое плохое – судьям ничего не будет. Когда мы играли в Санкт-Петербурге, вся страна видела, что творил тоже Еськов (речь идёт о матче «Зенит» — «Урал» в апреле 2017 года, который екатеринбургская команда заканчивала ввосьмером – Прим. «Чемпионата»). Даже Мутко сказал, что судья не имеет права носить нашивку ФИФА. После этого он не работал три-четыре игры, потом снова вышел", — сказал Иванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Даниилом Бороздиным.