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«Краснодар» не сумел одолеть «Енисей» в матче молодёжного первенства

«Краснодар» не сумел одолеть «Енисей» в матче молодёжного первенства
Футбол / РПЛ

В 28-м туре молодёжного первенства России «Краснодар» принимал красноярский «Енисей». Матч состоялся на поле академии краснодарского клуба и завершился со счётом 0:0. Обслуживала встречу бригада арбитров во главе с Антоном Качановым.

«Краснодар» упустил возможность обойти «Локомотив» в таблице молодёжного первенства и, набрав 51 очко, занимает шестое место. «Енисей» с 32 очками в активе располагается на 11-й строчке. С полной таблицей соревнования можно ознакомиться на «Чемпионате».

В оставшихся двух турах «Краснодару» предстоит на выезде сыграть с «Арсеналом» (19 мая) и принять «Рубин» (26 мая). В свою очередь «Енисей» встретится на своём поле с «Динамо» (19 мая) и завершит сезон выездным матчем с «Зенитом» (26 мая).

Россия - Молодёжное первенство. 28-й тур
10 мая 2019, пятница. 14:00 МСК
Краснодар-мол.
Краснодар
0 : 0
Енисей-мол.
Красноярск
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