Зинченко: когда уронил кубок, подумал, что уже больше не сыграю за «Ман Сити»

Полузащитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко поделился воспоминаниями о том, как уронил кубок чемпионов Англии в прошлом сезоне.



«Когда кубок упал, честно, подумал, что уже больше не выйду в футболке «Манчестер Сити». Шутили ли потом надо мной в раздевалке? Ожидал большего, на самом деле. Но шутки были. Кто наибольше шутил же не вспомню, всё просто. Была истерика у всех ребят.



Но я его не повредил, всё нормально. Готов его ронять каждый год, только чтобы «Манчестер» был чемпионом, – сказал Зинченко в эфире YouTube-канала „Manchester City Ukraine“.

После инцидента Илкай Гюндоган выложил в социальной сети фото с падением кубка и написал: «Кто-нибудь знает место, где чинят трофеи? Для друга спрашиваю».

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».