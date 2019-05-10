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«Урал»: Сутормин должен благодарить Еськова за гол после двух офсайдов

«Урал»: Сутормин должен благодарить Еськова за гол после двух офсайдов
Футбол / РПЛ

«Урал» на своём официальном сайте опубликовал отчёт о матче 28-го тура Российской Премьер-Лиги с «Оренбургом», который состоялся сегодня, 10 мая, на стадионе «Газовик» в Оренбурге и завершился со счётом 2:2.

В разборе первого гола соперника екатеринбургский клуб раскритиковал бригаду арбитров во главе с Алексеем Еськовым, которая засчитала гол полузащитника Алексея Сутормина, несмотря на офсайд.

«Умопомрачительную ошибку совершила судейская бригада во главе с Алексеем Еськовым, который уже попадал в скандалы, связанные с судейством матчей нашего клуба. На этот раз Еськов засчитал гол, забитый после двух (!!!) офсайдов в одном и том же эпизоде. Благодарить арбитра в этом моменте должен Сутормин, именно он стал автором забитого мяча», — говорится в отчёте «Урала».

Видео гола доступно на канале РПЛ в RuTube.

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