«Урал»: Сутормин должен благодарить Еськова за гол после двух офсайдов

«Урал» на своём официальном сайте опубликовал отчёт о матче 28-го тура Российской Премьер-Лиги с «Оренбургом», который состоялся сегодня, 10 мая, на стадионе «Газовик» в Оренбурге и завершился со счётом 2:2.



В разборе первого гола соперника екатеринбургский клуб раскритиковал бригаду арбитров во главе с Алексеем Еськовым, которая засчитала гол полузащитника Алексея Сутормина, несмотря на офсайд.



«Умопомрачительную ошибку совершила судейская бригада во главе с Алексеем Еськовым, который уже попадал в скандалы, связанные с судейством матчей нашего клуба. На этот раз Еськов засчитал гол, забитый после двух (!!!) офсайдов в одном и том же эпизоде. Благодарить арбитра в этом моменте должен Сутормин, именно он стал автором забитого мяча», — говорится в отчёте «Урала».



Видео гола доступно на канале РПЛ в RuTube.