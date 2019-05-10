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Карпин рассказал, почему Ерёменко не сыграл с «Динамо»

Карпин рассказал, почему Ерёменко не сыграл с «Динамо»
Футбол / РПЛ

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин поделился мыслями о результате матча 28-го тура Российской Премьер-Лиги с «Динамо» (0:0), а также рассказал о ситуации с травмированными игроками.

«У Паршивлюка травма плеча. У Сигурдарсона сотрясение мозга. Отсутствие Ерёменко в стартовом составе связано с повреждением. Сыграют ли Пашивлюк, Сигурдарсон и Зуев с «Локомотивом» в полуфинале Кубка? Откуда я знаю? Я же не доктор, не могу определить на глаз степень повреждения и сроки восстановления.

Матч сложился тяжело? Да, мы не ожидали, что в первом тайме Паршивлюк попросит замену, что Зуев попросит замену… Понятно, что перед игрой мы не рассчитывали только на ничью. Думали о победе. Но учитывая то, как складывалась игра, ничья – неплохой результат», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Михаил Гончаров.

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