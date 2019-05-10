И. Попов: пытались не думать о предстоящей игре с «Локо», но не получилось

Полузащитник «Ростова» Ивелин Попов поделился мыслями о результате матча 28-го тура Российской Премьер-Лиги с «Динамо» (0:0)



«Установка на игру была, как обычно: выходим и побеждаем. В первом тайме мы имели преимущество, во втором уже «Динамо» перехватило инициативу. Пытались не думать о предстоящей игре с «Локомотивом», но не получилось. Это очень важный матч для нас. «Динамо» владело инициативой во втором тайме не из-за травмы наших защитников.

Песьяков — очень хороший вратарь. Он герой матча. Карпин пока ничего не говорил об игре. Думаю, через пару дней на разборе мы обсудим, что получилось, а что нет. Почему меньше атаковали во втором тайме? Сложно сказать. В игре с «Краснодаром» первый тайм не атаковали, а во втором вышли и было много игры впереди. В каждой игре по-разному», — передаёт слова Попова корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Константинов.