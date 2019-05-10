Голкипер «Палестино» допустил чудовищный ляп в матче Кубка Либертадорес

Голкипер чилийского «Палестино» Игнасио Гонсалес допустил чудовищную ошибку в матче Кубка Либертадорес.

В заключительном матче группового этапа его команда встречалась с перуанским клубом «Альянса Лима». Счет в игре был открыт на 18-й минуте. Полузащитник хозяев Томас Коста пробил из-за пределов штрафной площади. Гонсалес удар отразил, после чего мяч улетел на несколько метров вверх. Голкипер чилийской команды ожидал, что он покинет пределы поля, однако когда увидел, что игровая сфера опускается прямо в ворота, попытался спасти ситуацию. Несмотря на его попытку, мяч всё же оказался в воротах.

Видео доступно в "твиттере" испанского журналиста A. Gabilondo.

Несмотря на грубую ошибку своего вратаря, «Палестино» добился победы в этом матче со счётом 2:1.