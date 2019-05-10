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Гвардиола: не ожидал, что сможем опередить «Ливерпуль»

Гвардиола: не ожидал, что сможем опередить «Ливерпуль»
Футбол / Англия

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола признался, что не ожидал, что его команда сможет вернуться в чемпионскую гонку, когда отставание в турнирной таблице АПЛ от «Ливерпуля» достигло 7 очков.

«Прежде всего, это мечта находиться в таком положении. Я не ожидал этого, когда мы отставали на 7 очков. Это мечта, ставшая реальностью. Мы многое доказали и сейчас можем сказать: „У нас есть шанс стать чемпионами“.

Если мы выиграем два чемпионских титула подряд, это будет неплохо, но от этого ничего не изменится кардинальным образом. Факт состоит в том, что мы невероятно хорошо провели весь сезон. Теперь у нас есть два финала. Мы должны хорошо сыграть и быть сильными", — цитирует Гвардиолу Mirror.

В турнирной таблице АПЛ за тур до конца чемпионата «Манчестер Сити» лидирует и опережает «Ливерпуль» на одно очко.

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