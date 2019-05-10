Ван Дейк: все должны ожидать, что «Ман Сити» выиграет в последнем туре АПЛ

Защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк поделился ожиданиями от последнего, 38-го тура нынешнего сезона английской Премьер-лиги.

«Нужно оставаться реалистами. Учитывая, как «Сити» играл в течение этого сезона, все должны ожидать от них победы. Но никогда не знаешь, что произойдёт. Нам сейчас нужно сосредоточиться на победе в матче с «Вулверхэмптоном», потому что это тоже большая задача», — приводит слова ван Дейка Sky Sports.

«Сити», набрав 95 очков, возглавляет турнирную таблицу Премьер-лиги, «Ливерпуль» (94) занимает второе место.

В 38-м туре команда Хосепа Гвардиолы на выезде сыграет с «Брайтон энд Хоув Альбион», а подопечные Юргена Клоппа дома встретятся с «Вулверхэмптоном». Оба матча состоятся 12 мая и начнутся в 17:00 мск.