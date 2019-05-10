Гол с пенальти Бакаева принёс победу «Арсеналу» над «Анжи»

Завершился матч 28-го тура Российской Премьер-Лиги между «Анжи» и «Арсеналом». Встреча проходила в Каспийске на стадионе «Анжи-Арена». Победу в игре одержали гости со счётом 1:0.

Единственный гол в матче был забит на 34-й минуте. Полузащитник «Арсенала» Зелимхан Бакаев заработал пенальти и сам же его реализовал.

Победа позволила команде Игоря Черевченко обойти «Спартак» и подняться на 5-е место в турнирной таблице чемпионата России. В активе «Арсенала» 45 очков. «Анжи» занимает 15-е место с 20 набранными очками. После этой игры команда из Махачкалы потеряла все шансы сохранить прописку в Премьер-Лиге. В оставшихся турах «Арсенал» сыграет с «Краснодаром» (дома) и «Динамо» (в гостях), а «Анжи» — с «Рубином» (в гостях) и «Уралом» (дома).