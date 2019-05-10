От попадания мяча в голову репортёр пропала из кадра перед игрой полуфинала ЛЕ

Во время разминки перед ответным матчем 1/2 финала Лиги Европы «Валенсия» — «Арсенал» мяч после передачи игрока «канониров» попал в голову репортёру, которая была в прямом эфире одного из испанский телеканалов. Удар был настолько сильным, что она на некоторое время пропала из кадра.

Видео можно посмотреть в «Твиттере».

Игра завершилась победой «Арсенала» со счётом 4:2. В составе лондонской команды отличились нападающие Александр Ляказетт и Пьер-Эмерик Обамеянг, оформивший хет-трик. По итогам двух матчей «канониры» вышли в финал турнира, где встретятся с «Челси».

Главный матч нынешнего сезона Лиги Европы состоится в Баку на стадионе «Олимпийский» 29 мая. Начало встречи запланировано на 22:00 мск.