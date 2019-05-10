«Анжи» вылетел из Премьер-Лиги в ФНЛ

«Анжи» потерпел поражение со счётом 0:1 в домашнем матче 28-го тура Российской Премьер-Лиги с тульским «Арсеналом». Махачкалинцы потеряли шансы сохранить прописку в РПЛ. Следующий сезон клуб проведёт в Футбольной национальной лиге.

Сейчас «Анжи» занимает предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице чемпионата России. В двух оставшихся встречах команда Магомеда Адиева 20 мая в Казани сыграет с местным «Рубином», а 26 мая дома примет «Урал» из Екатеринбурга.

Напомним, в прошлом сезоне «Анжи» вылетел в ФНЛ, проиграв в стыковых матчах красноярскому «Енисею». Махачкалинский клуб сохранил прописку в Премьер-Лиге после того, как пермский «Амкар» прекратил существование из-за резкого сокращения финансирования.