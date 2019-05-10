Тухель: Неймар может быть лидером, но капитанов менять я не буду

Главный тренер «ПСЖ» Томас Тухель исключил вариант, при котором форвард его команды Неймар может стать новым капитаном парижан.

«Мы должны принять дисквалификацию Неймара. Он допустил ошибку. Есть много способов показать, что ты являешься лидером. Неймар — художник, творческий игрок. Он может быть лидером со своими качествами и смелостью. Но я очень доволен Тьяго Силвой и Маркиньосом в качестве капитанов. Я не буду делать изменений», — приводит слова Тухеля Goal.

Также наставник «ПСЖ» признался, что команда всё ещё нуждается в усилении состава: «Наша работа на трансферном рынке не будет меняться из-за наших результатов в последние три недели. Нам нужно больше игроков, чтобы улучшить результаты команды».