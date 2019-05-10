Источник: «Атлетико» заплатит € 16 млн за продление аренды Мораты на один год

Мадридский «Атлетико» сохранит форварда Альваро Морату в команде на сезон-2019/20. Годичная аренда 26-летнего испанца обойдётся клубу в € 16 млн, сообщает Goal.

Права на Морату принадлежат лондонскому «Челси». В «Атлетико» нападающий перешёл в минувшее зимнее трансферное окно.

Альваро в нынешнем сезоне испанской Примеры забил 6 голов и отдал 1 результативную передачу в 14 матчах. В английской Премьер-лиге игрок записал в актив 5 мячей в 16 встречах.

«Атлетико», набрав 74 очка, занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Испании. В 37-м туре «матрасники» сыграют с «Севильей». Матч состоится в Мадриде на стадионе «Ванда Метрополитано» 12 мая, начало — в 19:30 мск.

Статистику игроков Примеры можно посмотреть на «Чемпионате».