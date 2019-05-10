Вышел трейлер документального фильма «Диего Марадона»

В Сети появился трейлер документального фильма о бывшем аргентинском футболисте Диего Марадоне.

В картине рассказывается о жизни легендарного игрока. Лента была снята обладателем премии «Оскар», известным режиссёром Асифом Кападиа, который ранее отметился работой над документальным фильмом о бразильском гонщике Айртоне Сенне. По словам создателей, фильм создавался из эксклюзивных кадров из личного архива футболиста. Представлена картина будет на Каннском кинофестивале 14–25 мая, а её премьерный показ в кинотеатрах состоится 14 июня.

Видео доступно в «твиттере» Tyc Sport.

Самым громким достижением в карьере Марадоны стала победа со сборной Аргентины на чемпионате мира 1986 года. На клубном уровне он выступал за «Аргентинос Хуниорс», «Бока Хуниорс», «Барселону», «Наполи», «Севилью» и «Ньюэллс Олд Бойз».