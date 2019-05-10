Ахметов: Акинфеев и Фернандес уже сейчас могли бы играть в «Барселоне»

Полузащитник московского ЦСКА Ильзат Ахметов рассказал о партнёрах по команде.

«Супермен — Игорь Акинфеев. Как мы все знаем, «нога бога». Пусть будет и суперменом.

Лучший игрок? Наверное, их несколько. Назову Акинфеева, Марио Фернандеса и Николу Влашича.

Кто бы мог уже сейчас играть в «Барселоне»? Игорь мог бы спокойно и Марио», — сказал Ахметов в интервью пресс-службе «армейцев».

Видео доступно на канале ЦСКА в YouTube.

ЦСКА, набрав 45 очков, занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В 28-м туре «армейцы» сыграют с «Зенитом». Встреча состоится в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена» 12 мая и начнётся в 19:00 мск.

Статистика игроков российского первенства доступна на «Чемпионате».