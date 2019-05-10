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Сборная России U17 потерпела третье поражение подряд на Евро-2019

Сборная России U17 потерпела третье поражение подряд на Евро-2019
Футбол / Сборная России

В Уотерфорде (Ирландия) состоялся матч заключительного, 3-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2019 U17 по футболу Россия — Венгрия. Победу со счётом 3:2 одержали венгры.

В первом тайме команды забили по одному мячу — отличились российский нападающий Егор Шаповалов и венгерский форвард Ондраш Немет. В середине второго тайма полузащитник Сэмуел Мейджор вывел Венгрию вперёд, реализовав пенальти. На 87-й минуте хавбек сборной России Аслан Муталиев сравнял счёт. В компенсированное время Немет принёс венграм победу.

Сборная России на групповом этапе Евро потерпела три поражения в трёх матчах. В предыдущих турах команда Дмитрия Хомухи проиграла Португалии (1:2) и Исландии (2:3).

Российские футболисты заняли последнее место в группе C. В плей-офф вышли венгры и португальцы.

U17 ЧЕ-2019. Группа C. 3-й тур
10 мая 2019, пятница. 19:00 МСК
Россия U17
2 : 3
Венгрия U17
1:0 – Шаповалов – 20, 1:1 – Németh – 33, 1:2 – Major – 71 (пен), 2:2 – Муталиев – 87, 2:3 – Németh – 90+4
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