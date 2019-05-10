Мещеряков: не ожидал, что «Локомотив» так легко обыграет «Рубин»

Председатель совета директоров московского «Локомотива» Анатолий Мещеряков прокомментировал победу со счётом 4:0 в домашнем матче 28-го тура Российской Премьер-Лиги с казанским «Рубином».

«Не ожидал, что выиграем так легко. Любая игра с «Рубином» проходит тяжело. И в Кубке было тяжело, и в Казани в чемпионате. Сыграли свою роль два быстрых гола, что вынудило соперника раскрыться, а у нас сегодня были быстрые игроки. Хорошо сегодня сыграла защита. Наконец, играли те три защитника, которые должны играть. Хорошо, что обошлось без травм, потому что они доставляют трудности нашему штабу.

Второе место теперь очень близко? Не думаем об этом, готовимся только к следующему матчу. Нельзя загадывать, потому что сразу случается что-то не то.

За Хвичу сегодня рад, что он забил. Надеюсь, продолжит так же эффективно и с такой же заряженностью. Что касается Смолова, то мы всегда знали, что он квалифицированный игрок. Ему просто не везло. Сегодня он классно открылся, забил. В ближайшее и не в ближайшее время он очень поможет. У Фёдора с нами действующий контракт, мы надеемся на всех», — передаёт слова Мещерякова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

«Локомотив», набрав 52 очка, занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России, «Рубин» (35) — 10-е.

В 29-м туре московская команда 19 мая в Екатеринбурге сыграет с местным «Уралом», а казанский клуб на следующий день дома встретится с махачкалинским «Анжи».