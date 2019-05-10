Сёмин: провели хороший матч, реабилитировались после «Арсенала»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин прокомментировал победу над «Рубином» (4:0) в матче 28-го тура РПЛ.

«Всех — с праздником великой победы! Все остальные поводы — завтра. Всё хорошо, конечно, у нас, когда выиграли. Хорошо, что забили быстрые голы, это сыграло большую роль в дальнейшем. «Рубину» нужно было отыгрываться, что они и хотели, и нам было полегче — побольше простор. Хороший матч провели. В какой-то мере реабилитировали себя после «Арсенала».

Баринов не попал в заявку, потому что у нас много травмированных. Попали те, кто мог. То, что Ману Фернандеш не разминался, я не видел. Узнаю причину у тренера по физподготовке.

Позвать Яя Туре помощником? Во-первых, у меня помощники есть, и их много. Это ребята, игравшие за наш клуб. Такой величине, как Яя Туре, надо брать команду и работать самостоятельно. Он сможет и в России, и в Англии это сделать, думаю. У него опыт, который позволит это сделать», — передаёт слова Сёмина корреспондент «Чемпионата» Павел Пучков.