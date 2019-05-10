Стычка с Миранчуком и победный жест Тарасова с трибуны. Фото разгрома «Рубина»

10 мая в Москве на стадионе «РЖД Арена» в матче 28-го тура российской Премьер-Лиги «Локомотив» разгромил «Рубин» со счётом 4:0.



Первый мяч в матче был забит уже на 3-й минуте. Антон Миранчук реализовал пенальти, назначенный за фол Вячеслава Подберёзкина на Алексее Миранчуке. Через 7 минут Фёдор Смолов с передачи Рифата Жемалетдинова закрепил преимущество «железнодорожников». На 55-й минуте гости остались в меньшинстве — за второе предупреждение с поля был удалён Подберёзкин. На 73-й минуте Гжегож Крыховяк забил третий мяч в ворота казанского клуба. На 83-й минуте «Рубин» мог сократить отставание в счёте, однако Игорь Коновалов не реализовал пенальти. Точка в матче была поставлена на 87-й минуте, автором гола стал Хвича Кварацхелия.



Лучшие кадры с матча «Локомотив» — «Рубин» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Дмитрия Голубовича.