Кикнадзе: Денисов? Мы обратились за разъяснениями, что всё-таки происходит

Генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе прокомментировал победу команды над «Рубином» (4:0) в матче 28- го тура РПЛ.

«Исходом матча доволен, многое сегодня сошлось: быстрый гол и игра в нападении такая, будто этой четвёркой играли всю жизнь. Не скрою, были переживания из-за травм. Жемалетдинов порадовал: он смотрится очень уверенно каждый раз, когда появляется на поле. Первый гол Хвичи порадовал, гол Смолова — тоже приятно. Команда билась! Понятно, что «Рубин» переживает не лучшие времена, но я верю в эту команду и её тренера. Думаю, что они делают шаг назад, который нужен для разбега.

Мы отказались от концерта перед матчем по понятным соображениям — траурная минута была. Думали вообще активность отменить, но на футбол люди идут как на праздник.

У меня по Игорю Денисову информации не сильно больше, чем сообщил главный тренер. Игорь на бюллетене, который открыт. Обратились за разъяснениями, что всё-таки происходит. Как только будет информация — сразу поделимся. По состоянию на сегодня есть информация, что Игорь болен.

Важны ли деньги за еврокубки? А представьте, что вам премия пришла. Она лишней будет? Деньги лишними не бывают. Конечно, нам принципиально важно участвовать в еврокубках, у нас задача на сезон была быть в пятёрке. С ней мы справились. Но попасть в Лигу чемпионов сейчас для нас принципиально важно», — сказал Кикнадзе в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Пучковым.