Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
«Енисей» — «Краснодар». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
13:55 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Футбол / Новости /

Семшов — о матче с «Анжи»: самое главное, что «Арсенал» взял три очка

Семшов — о матче с «Анжи»: самое главное, что «Арсенал» взял три очка
Футбол / РПЛ

Тренер тульского «Арсенала» Игорь Семшов прокомментировал победу со счётом 1:0 в выездном матче 28-го тура Российской Премьер-Лиги с махачкалинским «Анжи».

«Достаточно тяжёлая игра. Понимали, что легко здесь не будет. Настраивали ребят на вязкую, тяжёлую игру. Противник обороняется практически всей командой. Что-то получалось, что-то — нет, но три очка взяли, это самое главное на данный момент. Теперь будем готовиться к матчу в Кубке России», — сказал Семшов на пресс-конференции.

«Арсенал», набрав 45 очков, занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России, «Анжи» (20) — 15-е.

В 29-м туре «оружейники» в Туле 19 мая примут «Краснодар», а махачкалинская команда на следующий день в Казани сыграет с местным «Рубином».

«Анжи» вылетел из Премьер-Лиги в ФНЛ
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент