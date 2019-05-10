Семшов — о матче с «Анжи»: самое главное, что «Арсенал» взял три очка

Тренер тульского «Арсенала» Игорь Семшов прокомментировал победу со счётом 1:0 в выездном матче 28-го тура Российской Премьер-Лиги с махачкалинским «Анжи».

«Достаточно тяжёлая игра. Понимали, что легко здесь не будет. Настраивали ребят на вязкую, тяжёлую игру. Противник обороняется практически всей командой. Что-то получалось, что-то — нет, но три очка взяли, это самое главное на данный момент. Теперь будем готовиться к матчу в Кубке России», — сказал Семшов на пресс-конференции.

«Арсенал», набрав 45 очков, занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России, «Анжи» (20) — 15-е.

В 29-м туре «оружейники» в Туле 19 мая примут «Краснодар», а махачкалинская команда на следующий день в Казани сыграет с местным «Рубином».