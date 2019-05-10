Сёмин: грузины приживаются в «Локомотиве»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин высказался о первом голе полузащитника команды Хвичи Кварацхелии в Премьер-Лиги. 18-летний хавбек, поразив ворота «Рубина» в матче 28-го тура, стал первым игроком, рождённым в XXI веке, которому удалось забить гол в РПЛ.

«Хвичу поздравили ребята и болельщики, которые скандировали его фамилию. Когда игрок выходит на поле и работает, он всегда нравится болельщикам. Молодец, что забил. Грузины приживаются в «Локомотиве».

Что касается оставшихся матчей, то пока отпразднуем эту победу, а потом постепенно перейдём к игре с «Ростовом». Для нас важно и второе место в чемпионате, и Кубок России. Самая важная игра — предстоящая, у нас такой принцип. Мы стремимся к Лиге чемпионов. Ещё два матча. Впереди сложный период», — приводит слова Сёмина официальный сайт «Локомотива».