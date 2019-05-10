ФИФА отстранила Райолу от футбольной деятельности на три месяца

Дисциплинарный комитет ФИФА принял решение распространить на весь мир действие санкций, наложенных Федерацией футбола Италии на агентов Мино Райолу и его двоюродного брата Винченцо, сообщает пресс-служба организации.

Мино отстранён от футбольной деятельности на три месяца, Винченцо — на два. Решение дисциплинарного комитета ФИФА уже вступило в силу.

Мино Райола является одним из самых известных футбольных агентов. Среди его клиентов значатся полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба, нападающий «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович, хавбек лондонского «Арсенала» Генрих Мхитарян и защитник амстердамского «Аякса» Матейс де Лигт.

Ранее сообщалось, что Мино прибыл в Барселону. Предположительно, целью его визита является встреча с боссами сине-гранатовых, которые заинтересованы в трансфере де Лигта.