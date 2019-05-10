«Монпелье» прервал семиматчевую беспроигрышную серию «Сент-Этьена» в Лиге 1

В матче 36-го тура французской Лиги 1 «Сент-Этьен» принимал «Монпелье». Встреча прошла в Сент-Этьене на стадионе «Жеффруа-Гишар» и завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей.

В начале второго тайма «Монпелье» остался в меньшинстве из-за удаления защитника Даниэля Конгре. Спустя девять минут красную карточку получил хавбек «Сент-Этьена» Реми Кабелла. Победу гостям в середине второй половины принёс нападающий Гаэтан Лаборде, отличившийся после передачи полузащитника Эйе Скири.

Беспроигрышная серия «Монпелье» в чемпионате Франции достигла пяти матчей (четыре победы и одна ничья). Для «Сент-Этьена» это поражение стало первым в последних семи встречах. В предыдущих турах команда Жан-Луи Гассе одержала шесть побед и один раз сыграла вничью.

«Сент-Этьен», набрав 62 очка, занимает четвёртое место в турнирной таблице Лиги 1, «Монпелье» (58) — пятое.