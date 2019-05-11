Регилон неделю не тренируется с «Реалом», клуб хранит молчание о ситуации

Защитник «Реала» Серхио Регилон уже неделю не тренируется с командой. Об этом сообщает El Mundo Deportivo.

По информации источника, 22-летний игрок последние семь дней занимается отдельно от одноклубников в тренажёрном зале. При этом в стане «сливочных» по ситуации с футболистом хранят молчание. «Королевский клуб» не делал никаких заявлений относительно возможных проблем со здоровьем у защитника.

По ходу текущего сезона Регилон смог закрепиться в основном составе «Реала». Однако после возвращения на «Сантьяго Бернабеу» французского тренера Зинедина Зидана он сыграл в составе команды только два матча. Всего в нынешнем сезоне в составе Реала" он провёл 22 игры и сделал 3 результативные передачи.