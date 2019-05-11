Игрока «Лестера» оштрафовали на £ 5 тыс. за расистские твиты 6-летней давности

Футбольная ассоциации Англии (FA) оштрафовала полузащитника «Лестер Сити» Хамзу Чодури на £ 5 тыс. (около € 5,8 тыс.) за расистские и сексистские сообщения в «Твиттере», опубликованные в период с 20 июня 2013 года по 10 мая 2014 года. 21-летнего игрока также обязали пройти специальные обучающие курсы, сообщает пресс-служба организации.

По информации Daily Mail, в одном твите Чодури написал: «Почему чёрные такие быстрые? Потому что медленные сидят в тюрьме». Второе сообщение содержало нелицеприятное высказывание о женском футболе. В ещё одном посте футболист написал, что ему не жалко людей, которые кончают жизнь самоубийством.

В нынешнем сезоне английской Премьер-лиги Хамза принял участие в 8 матчах (6 — в стартовом составе).