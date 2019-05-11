Сарри: если Азар считает, что его история с «Челси» завершена, значит так и есть

Главный тренер «Челси» Маурицио Сарри высказался о ситуации с будущим вингера команды Эдена Азара.

«Если Азар считает, что его история здесь завершена, значит она завершена. Я могу попытаться поговорить с ним, но это нелегко. Конечно, я хочу видеть Азара в команде, но я хочу иметь Азара с очень высоким уровнем мотивации. Вы же знаете, что об этом нужно спрашивать у клуба, потому что я не контролирую трансферные дела. Я не отвечаю за продление контрактов, поэтому я не могу ответить. Я могу поговорить с игроком, но только как отец, а не как менеджер. Но даже если я поговорю с ним, я ничего вам не расскажу. Это дискуссия между отцом и сыном», — приводит слова Сарри Goal.

Напомним, слухи активно связывают Азара с переходом в «Реал».