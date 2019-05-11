Болельщики и футболисты «Челси» признали Азара лучшим игроком сезона

Нападающий «Челси» Эден Азар выиграл три индивидуальные награды по итогам нынешнего сезона, сообщает пресс-служба лондонского клуба.

Болельщики «Челси» в четвёртый раз признали Азара лучшим игроком года. Ранее бельгиец выигрывал эту награду в 2014, 2015 и 2017 годах.

Футболисты лондонцев тоже признали Эдена лучшим в нынешней кампании. Форвард во второй раз получил этот приз.

Третью награду Азару вручили за лучший гол сезона. Речь идёт о победном мяче, который 28-летний игрок забил в концовке выездного матча 3-го раунда Кубка английской лиги с «Ливерпулем» (2:1). Бельгиец получил этот приз в третий раз.

Видео доступно на странице «Челси» в «Инстаграме».

Эден стал первым в истории лондонского клуба, кто в одном сезоне был признан лучшим игроком по версии фанатов и футболистов, а также выиграл приз за лучший гол.