Клопп: финал Лиги Европы в Баку – это забавно

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп выразил недоумение по поводу проведения финала Лиги Европы в Баку. В решающем матче турнира встретятся «Челси» и «Арсенал».



«Конечно, поездка в Мадрид — это очень дорого. Но этот город хотя бы не находится в другой части света. Финал Лиги Европы в Баку – это забавно. Не знаю, что подавали на завтрак людям, которые так решили. В прошлый раз финал Лиги чемпионов принимал Киев. Это замечательный город, но вероятность того, что российская команда или команда из этой части света выйдет в финал, была очень низка. Понятия не имею, как добираться до Баку и есть ли туда постоянные рейсы.



Подобные решения должны быть куда более взвешенными, разумными. Это выглядит безответственно. Не знаю, каковы критерии выбора городов. Может быть, изначально нужно договариваться о снижении или хотя бы заморозке цен в городе на время проведения матча. Слышал, что номер за 100 фунтов сейчас сдают за 2700. Это просто сумасшествие», – приводит слова Клоппа Sky Sports.

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