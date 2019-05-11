Кварацхелия: рад первому голу за «Локомотив», но ещё больше я рад победе

Полузащитник «Локомотива» Хвича Кварацхелия прокомментировал свой дебютный гол за столичный клуб, который он забил в матче 28-го тура Российской Премьер-Лиги с «Рубином» (4:0). Кварацхелия стал первым игроком, рождённым в XXI веке, которому удалось забить гол в РПЛ.

«Конечно, я рад первому голу за «Локомотив». Но ещё больше я рад победе и трём важным очкам. Постараюсь продолжать в том же духе.

Кто первым поздравил меня с голом? Антон Миранчук — он был рядом. Потом Саба — Соломон был очень рад за меня.

Полуфинальный матч Кубка России с «Ростовом»? Будем серьёзно готовиться к игре и бороться за кубок. Впереди серьёзная борьба, но я верю в нашу команду», — приводит слова хавбека пресс-служба клуба.