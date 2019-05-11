Шуньич — о новом контракте: буду рад, если поступит предложение от «Динамо»

Защитник московского «Динамо» Тони Шуньич сообщил, что пока не знает, в какой команде продолжит карьеру в следующем сезоне.

«Пока никаких новостей по поводу моего контракта нет. Если предложение от «Динамо» поступит, я буду рад. Если нет, то есть другие команды: жизнь продолжается.

Есть ли предложения от других клубов? Не хочу сейчас об этом говорить — впереди у нашей команды ещё два матча в чемпионате России», — приводят слова защитника «Известия».

В нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги Шуньич провёл за «Динамо» 27 матчей и забил один гол.

«Динамо», набрав 31 очков, занимает 12-е место в турнирной таблице Премьер-Лиги. В следующем туре столичный клуб в гостях сыграет с красноярским «Енисеем». Матч состоится 19 мая.