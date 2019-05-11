Симеоне: мне наплевать на слухи о будущем Гризманна, он — капитан «Атлетико»

Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне высказался относительно слухов об уходе нападающего команды Антуана Гризманна.

«Гризманн — наш капитан, мне наплевать на слухи о его будущем. У него есть всё, чтобы продолжать расти. У него контракт ещё на два года. Если бы я узнал, что он сам решил уйти, я бы не стал говорить о нём хорошо», — приводит слова Симеоне Сalciomercato.

Ранее сообщалось, что после вылета из Лиги чемпионов «Барселона» предпримет новую попытку приобрести 28-летнего нападающего «матрасников». Наряду с защитником «Аякса» Матейсом де Лигтом француз будет главной трансферной целью каталонского клуба ближайшим летом. Трансфер футболиста может обойтись сине-гранатовым в € 120 млн.

В нынешнем сезоне Гризманн сыграл за «Атлетико» 46 матчей, забил 21 мяч и отдал 10 результативных передач. Его контракт с мадридским клубом рассчитан до лета 2023 года.