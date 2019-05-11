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Бубнов: Смолов адаптировался к требованиям, которые предъявляются в «Локомотиве»

Бубнов: Смолов адаптировался к требованиям, которые предъявляются в «Локомотиве»
Футбол / РПЛ

Бывший игрок сборной СССР Александр Бубнов прокомментировал результат матча 28-го тура Российской Премьер-Лиги между «Локомотивом» и «Рубином» (4:0).

«Локомотив» хорошо настроился, был мотивирован. Ему нужно бороться за прямую путевку в Лигу чемпионов. Состав у них, конечно, сильнее, чем у «Рубина». На своем поле они обязаны были иметь игровое преимущество. «Локо» сыграл по схеме с тремя центральными защитниками. Сёмин перед матчем сказал, что главное сыграть надежно в обороне. Схема помогла не только сделать это, но и позволила Игнатьеву и Рыбусю активно участвовать в атаке.

Жемалетдинов, заменивший в старте Фарфана, сыграл хорошо. Его даже не заменили! Что касается Смолова, то он адаптировался к команде, к требованиям, которые предъявляются. В «Краснодаре» на него играла вся команда, а здесь надо участвовать в коллективных действиях, отрабатывать в прессинге, и к этому нужно было привыкнуть», — приводит слова Бубнова Sportbox.

В турнирной таблице чемпионата России «Локомотив» по-прежнему второй с 52 очками в активе. «Рубин» занимает 10-е место, набрав 35 очков.

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