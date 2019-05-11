Тухель – о вратарях в «ПСЖ»: не можем больше так продолжать

Главный тренер «ПСЖ» Томас Тухель пообещал изменения на вратарской позиции в клубе. Напомним, парижане проводили ротацию между Джанлуиджи Буффоном и Альфонсом Ареола.

«Не можем больше так продолжать. Мы являемся первым клубом в истории футбола, который поделил матчи между двумя вратарями, продолжать так невозможно. Мы пошли на это, потому что Джиджи и Альфонс – фантастические ребята. Это стало реальным на сезон, но вратарская позиция – особая, здесь нужна уверенность. Невозможно менять вратаря каждые две-три игры», – цитирует немецкого специалиста Footmercato.

Ареола во всех турнирах провёл 30 матчей, в которых пропустил 27 голов и 15 раз оставил свои ворота в неприкосновенности. На счету Буффона 23 встречи и 21 пропущенный мяч при 9 сухих играх.