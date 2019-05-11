«Барселона» видит в Погба замену Ракитичу

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба может оказаться в «Барселоне», сообщает Don Balon. По информации издания, каталонский клуб намерен продать Ивана Ракитича и пригласить на его место французского хавбека. Сине-гранатовые уже сделали запрос по цене Погба.

Отмечается, что «Барселона» и раньше пыталась приобрести игрока, но её отпугивала высокая цена. Погба и лидер каталонского клуба Лионель Месси уважительно отзываются друг о друге и хотели бы играть вместе.

Ранее сообщалось, что Мино Райола, агент Погба, уже провёл переговоры с «Реалом» и по окончании сезона может сообщить манкунианцам, что мадридцы готовы заплатить за француза € 112 млн. Эта сумма лишь немного выше той, которую «МЮ» заплатил за Погба «Ювентусу» два года назад. Тогда трансфер хавбека обошёлся англичанам в € 105 млн.

В нынешнем сезоне 26-летний Погба провёл 34 матча в Премьер-лиге, забил 13 голов и отдал 9 результативных передач.