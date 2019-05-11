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Гвардиола: возможно, в последние минуты матча придётся сделать что-то безумное

Гвардиола: возможно, в последние минуты матча придётся сделать что-то безумное
Футбол / Англия

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился ожиданиями от матча 38-го тура АПЛ с «Брайтоном».

«Мы должны сыграть хорошо и быть психологически сильными, помня о том, что у нас непростая задача. Нужно сосредоточиться на игре, на том, как следует действовать, и не думать об остальном. Если по ходу матча у нас будут проблемы, нужно сохранять спокойствие и думать о том, что нам нужно сделать. Возможно, в последние 5, 10, 15 минут придётся сделать что-то безумное, но до того должны придерживаться плана, чтобы выиграть.

Есть два варианта того, как будет играть «Брайтон». Либо сыграют так, как обычно – от обороны через стандарты, забросы и контратаки. Либо в последнем матче сезона они пойдут вперёд. Но мы уже обсудили то, что может нас ждать и как в этом случае действовать», — цитирует испанского специалиста Goal.

В турнирной таблице АПЛ за тур до конца чемпионата «Манчестер Сити» лидирует и опережает «Ливерпуль» на одно очко.

Гвардиола: не ожидал, что сможем опередить «Ливерпуль»
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