Болельщики «Бордо» хотели бы видеть в клубе Дзагоева больше, чем Балотелли

Болельщики «Бордо» на сайте WebGirondins проводят голосование по поводу приобретений в летнее трансферное окно. Посетителям портала предложено выбрать из трёх игроков, которые станут свободными агентами. Всего в списке представлено 20 футболистов.

Лидером опроса с 57% голосов является нападающий «Арсенала» Оливье Жиру, второй – полузащитник «Порту» Ясин Браими (28%), на третьей позиции Хуан Мата из «Манчестер Юнайтед» (23%). На 14-м месте с 6% голосов располагается полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев. Ниже находятся Марио Балотелли («Марсель»), Гари Кэхилл («Челси»), Андер Эррера («Манчестер Юнайтед»).

Ранее Дзагоев вошёл в символическую сборную из игроков с истекающими контрактами по версии британского издания The Sun. Алана поместили в число запасных.