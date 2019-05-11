Рейна: Клопп – феномен

Вратарь «Милана» Пепе Рейна, ранее выступавший за «Ливерпуль», прокомментировал выход мерсисайдцев в финал Лиги чемпионов.

«Конечно, люди делали ставки на совершенно другой финал перед ответными матчами. Всегда буду благодарен «Барселоне». Мне посчастливилось исполнить мечту играть в этом клубе, в нём я был сформирован как личность, но к «Ливерпулю» у меня особая привязанность.

АПЛ – самая конкурентная лига. Считаю, что Клопп феномен, а футбол в Ливерпуле является религией. повезло, что я играл в АПЛ и Ла Лиге, могу подтвердить, что в течение долгого времени чемпионат Англии был эталоном в Европе», – цитирует Рейну официальный сайт радио Cadena Ser.

«Ливерпуль» и «Тоттенхэм Хотспур» сыграют в финальном матче Лиги чемпионов сезона-2018/19. Встреча состоится 1 июня на стадионе «Ванда Метрополитано» в Мадриде. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск.