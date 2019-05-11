Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола отметил, что полузащитник Кевин Де Брёйне может принять участие в финале Кубка Англии.



Напомним, Де Брёйне получил травму во время матча 35-го тура чемпионата Англии с «Тоттенхэм Хотспур» (1:0), который состоялся в минувшие выходные. Бельгиец был заменён в первом тайме.



«Де Брёйне тренировался последние два дня. Возможно, он сможет сыграть в финале Кубка Англии, точно не могу сказать. Посмотрим позже», — приводит слова Гвардиолы The Sun.



Финал Кубка Англии «Манчестер Сити» — «Уотфорд» состоится 18 мая. В воскресенье, 12 мая, «горожане» проведут матч английской Премьер-лиги с «Брайтон энд Хоув Альбион». В случае победы команда Хосепа Гвардиолы станет чемпионом страны.

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