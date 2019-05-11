Зинченко назвал друзей в «Манчестер Сити»

Полузащитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко рассказал, кого в команде может назвать друзьями.

«Друзья в команде? Есть, конечно. Тот же Гюндоган. Могу выделить Зане, Фернандиньо. С этими ребятами я общаюсь. Мы можем куда-то выйти кофе попить после тренировки, но у каждого есть семья, девушки и тому подобное. Поэтому мы друг друга так часто видим. Практически полдня проводим вместе, по восемь часов», — сказал Зинченко в интервью YouTube-каналу «Manchester City Ukraine».

В нынешнем сезоне в составе «Манчестер Сити» Зинченко сыграл 27 матчей, забил один мяч и отдал пять результативных передач. Контракт игрока с «горожанами» рассчитан до лета 2020 года с возможностью продления ещё на 12 месяцев.