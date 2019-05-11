Почеттино: после финала Лиги чемпионов будет время поговорить о моём будущем

Главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Маурисио Почеттино отметил, что решит вопрос с будущим в команде после финала Лиги чемпионов с «Ливерпулем».



«Спустя пять лет, думаю, настал момент завершить главу. Очень важно иметь представление о проекте и задачах, которые нужно решить клубу. Что будет дальше? Вопрос. Мне сложно объяснить, нужно поговорить в главой клуба.



Финал Лиги чемпионов будет удивительным моментом. После него будет времени поговорить о моём будущем в команде. Нам нужно быть готовыми к финальному матчу. Сейчас „Тоттенхэм“ в хорошей форме, но пока ничего не завершено. Хорошее завершение сезона в английской Премьер-лиге стало бы отличным стимулом для подготовки к финалу в Мадриде», — приводит слова Почеттино Sky Sports.