«Барселона» может приобрести троих игроков «Аякса»

Состав «Барселоны» могут укрепить сразу три игрока «Аякса», сообщает El Mundo Deportivo.

По информации издания, сине-гранатовые интересуются полузащитником амстердамского клуба Донни ван де Беком. Ближайшим летом 22-летний хавбек может перейти на «Камп Ноу» вслед за двумя одноклубниками — хавбеком Френки де Йонгом, чей трансфер уже согласован за сумму в размере € 75 млн, и защитником Матейсом де Лигтом, переговоры по которому активно ведутся.

Рыночная трансферная стоимость ван де Бека составляет € 25 млн, де Лигта — € 70 млн. Соответственно, трансфер троих футболистов «Аякса» оценивается в € 170 млн.

В нынешнем сезоне на клубном уровне ван де Бек в 55 матчах забил 15 мячей и отдал 12 результативных передач.