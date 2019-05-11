Марсело: сделаю всё для Зидана

Защитник «Реала» Марсело отметил, что был рад возвращению Зинедина Зидана на пост главного тренера мадридского клуба.



«Очень доволен, что Зидан вернулся в команду. В „Реале“ все обожали его, не только я. Миллион раз говорил, что сделаю всё для него. Весь Мадрид был рад видеть Зидана вновь у руля „Реала“. То, что он был выдающимся игроком, очень помогает нам. Он знает, что происходит в головах у каждого из нас. Если у игрока выдался неудачный матч, он знает, как с ним разговаривать. Это делает отношения с тренером проще.



Дело не только в том, что Зидан был игроком. Он был лучшим в своё время. Он был невероятным футболистом. И, как тренер, он тоже добился успеха в короткие сроки», — приводит слова Марсело AS.

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