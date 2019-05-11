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Блогеры сделали пародию на розыгрыш углового в матче «Ливерпуль» — «Барселона»

Блогеры сделали пародию на розыгрыш углового в матче «Ливерпуль» — «Барселона»
Футбол / Лига чемпионов

Два английских блогера представили пародию на действия защитника «Ливерпуля» Трента Александера-Арнольда перед исполнением углового удара, который привёл к 4-му голу в ворота «Барселоны» в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов.

Ситуация с решающим с голом в противостоянии красных и сине-гранатовых была перенесена на повседневную жизнь.

Видео доступно в "твиттере" TyC Sports.

Напомним, первый матч «Барселоны» с «Ливерпулем», на «Камп Ноу», завершился победой хозяев с разгромным счётом — 3:0. В ответной игре мерсисайдцы взяли убедительный реванш, выиграв с результатом 4:0. В финале турнира, который пройдёт в Мадриде на стадионе «Ванда Метрополитано» 1 июня, «Ливерпуль» сыграет с «Тоттенхэм Хотспур».

Александер-Арнольд: угловой был спонтанным. Тот момент, когда замечаешь шанс
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