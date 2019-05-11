«Енисей» — «Краснодар»: прямая видеотрансляция матча начнётся в 14:00

Сегодня, 11 мая, на стадионе «Центральный» в Красноярске состоится матч 28-го тура Российской Премьер-Лиги «Енисей» — «Краснодар». Начало — в 14:00 мск. «Чемпионат» проведёт платную прямую видеотрансляцию матча.



Стоимость видеотрансляции — 75 рублей. На странице с трансляцией нажмите кнопку «Купить» и следуйте инструкциям. После успешной оплаты вы получите код доступа.



Прямая видеотрансляция матча «Енисей» — «Краснодар» на «Чемпионате»



Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Алексеем Матюниным из Москвы. Ассистентами главного судьи станут Николай Ерёмин и Константин Шаламберидзе. В роли резервного рефери выступит Сергей Чебан.



«Краснодар» набрал 47 очков в 27 матчах и занимает 3-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Енисей» (19) — на последнем, 16-м месте в таблице чемпионата России.