Вратарь сборной Узбекистана дисквалифицирован на 8 месяцев за допинг

Азиатская конфедерация футбола (АФК) дисквалифицировала голкипера сборной Узбекистана Игнатия Нестерова на 8 месяцев, сообщает «телеграм-канал» «Футболиум».

Наказание 35-летний вратарь понёс за применение запрещённых препаратов. Вернуться в игру футболист может уже с 13 октября, когда истечёт срок дисквалификации. При этом приступить к тренировкам в клубе игрок имеет право на два месяца раньше.

Отметим, что сторона обвинения требовала отлучить Нестерова от выступлений на 16 месяцев. Интересы футболиста защищала известная российская юридическая компания.

Нестеров выступает за клуб «Аль-Оход» из Саудовской Аравии. Футболист обвинялся в том, что принимал запрещённые препараты в составе сборной Узбекистана во время проведения Кубка Азии – 2019.