Источник: Почеттино запросил у «Ювентуса» контракт на € 20 млн в год

Главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Маурисио Почеттино может возглавить «Ювентус». Об этом сообщает Corriere dello Sport.

По информации источника, нынешний наставник «старой синьоры» Массимилиано Аллегри может покинуть команду по окончании текущего сезона. В качестве замены ему туринский клуб рассматривает кандидатуру Дидье Дешама, в настоящее время работающего со сборной Франции, и Почеттино. Последний уже сообщил «Ювентусу», что готов принять команду, если ему предложат оклад в размере € 20 млн в год.

Почеттино возглавил «Тоттенхэм Хотспур» перед сезоном-2014/15. За 4 года работы с командой он так и не выиграл ни одного трофея. В нынешнем сезоне «шпоры» под его руководством вышли в финал Лиги чемпионов, где сыграют с «Ливерпулем».